«Любим тебя»: команда Верки Сердючки поздравила Андрея Данилко

В одной из последних публикаций личного микроблога музыкальной группы «Верка Сердючка» появилось поздравление для артиста Андрея Данилко.

Отметим, украинский продюсер и исполнитель празднует 48-летие.

Команда певца, выступавшего в образе пышногрудой яркой артистки, обратились с трогательными словами к Данилко. Также артисты опубликовали редкий снимок экс-Верки Сердючки.

«Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо вам за ваше вечное вдохновение и бесконечное, непредсказуемое чувство юмора. С днем рождения, дорогой!», — подписала группа фото артиста.

К слову, на снимке исполнитель был запечатлен совсем молодым. Тогда артист еще сам выступал в образе зажигательной Верки Сердючки.

«Какой симпатичный парень, прям фотомодель!», «С днем рождения, Андрей! Вы очень талантливый артист!», «Кумир с детства. Сколько в школе сам выступал в роли Верки», — присоединились к поздравлению поклонники Данилко.

Напомним, Андрей Данилко родился второго октября 1973 года в Полтаве.

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