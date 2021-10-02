«Любим тебя»: команда Верки Сердючки поздравила Андрея Данилко

В одной из последних публикаций личного микроблога музыкальной группы «Верка Сердючка» появилось поздравление для артиста Андрея Данилко.
Отметим, украинский продюсер и исполнитель празднует 48-летие.
Команда певца, выступавшего в образе пышногрудой яркой артистки, обратились с трогательными словами к Данилко. Также артисты опубликовали редкий снимок экс-Верки Сердючки.
«Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо вам за ваше вечное вдохновение и бесконечное, непредсказуемое чувство юмора. С днем рождения, дорогой!», — подписала группа фото артиста.
К слову, на снимке исполнитель был запечатлен совсем молодым. Тогда артист еще сам выступал в образе зажигательной Верки Сердючки.
«Какой симпатичный парень, прям фотомодель!», «С днем рождения, Андрей! Вы очень талантливый артист!», «Кумир с детства. Сколько в школе сам выступал в роли Верки», — присоединились к поздравлению поклонники Данилко.
Напомним, Андрей Данилко родился второго октября 1973 года в Полтаве.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.