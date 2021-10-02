«Я тебе кислород не перекрывала!?»: Алла Пугачева в шутку обрушилась на подругу Лайму Вайкуле

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил забавный ролик. На нем в замке в деревне Грязь собрались звезды: Лайма Вайкуле, Олег Газманов с женой, Стас Намин и Валерий Леонтьев. Здесь же и Алла Пугачева с мужем.

«Очень здорово посидели дружеской компанией у нас дома! Лайма, Олег Газманов с Марусей, Стас Намин, Валера Леонтьев, было классно! Всегда ждем друзей!» — заявил Галкин.

«Мы сидим здесь в обществе «60 плюс». Чуваки, привет всем, кто нас смотрит. Мы имели супервечер в гостях у сказки. Меня Ургант спросил, как мы ладим между собой. Я сказала, что у нас суперкомпания», — заметила Лайма Вайкуле.

«Он с надеждой спрашивал?» — задал вопрос певице Максим Галкин.

«Пугачева тебе кислород не перекрывала? Не мешала твой творческой карьере?» — вдруг заметила Примадонна.

«Можно охренеть. Как можно перекрыть, когда нечего перекрывать. Ну как закрыт мне рот? Это невозможно!» — заявила Лайма Вайкуле.

Напомним, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние подруги. Они часто собираются вместе, вспоминая свои былые приключения.

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