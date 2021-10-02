«Предложил Жанне выйти за меня замуж, она согласилась»: старшая дочь Бориса Немцова обручена

Когда и где пройдет свадебное торжество, пока неизвестно.

Журналист и основательница фонда в память о деятельности своего отца Бориса Немцова, Жанна, собралась замуж. Девушка поделилась с подписчиками фотографией, где на безымянном пальце ее левой руки появилось кольцо.

Радостные комментарии посыпались одно за другим. «Ну, наконец-то», «Как здорово», «Поздравляю, Жанна. Прекрасной совместной жизни», «Супер новость», «Круто».

Среди подписчиков оказались и те, кто пожалел, что Борис Немцов не дожил до этого счастливого дня в жизни своей дочери.

Пост о скорой свадьбе сделал и жених Жанны Немцовой, программист Павел Елизаров, скромно написав: «Предложил Жанне выйти за меня замуж, она согласилась».

К слову, это не первый брак старшей дочери российского политика. Ранее она была замужем за миллионером Дмитрием Степановым. Их брак продлился 4 года. Возможно, в этих отношениях Жанна сможет найти свое настоящее счастье.

Напомним, младшая дочь покойного политика Дина Немцова недавно развелась, не прожив в браке и года, зато сейчас девушка вновь влюблена и счастлива.

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