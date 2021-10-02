Дима Билан стал артистом музыкального лейбла Арама Арчера

Исполнитель Дима Билан долгое время сотрудничал с Яной Рудковской. Однако недавно певец стал подопечным Арама Арчера.

Напомним, Арам Арчер продюсирует телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Артистка не раз благодарила шоумена за работу. Бузова часто публикует ролики с Арчером. По ним видно, как тесно общаются знаменитости. Ольга не скупится на подарки для своего помощника.

А вот Билан был признателен жене олимпийского призера по фигурному катанию. Яна Рудковская в свою очередь говорила, как рада сотрудничать с победителем Евровидения. Пока неизвестно, ушел ли Билан от Рудковской. Ранее Дима собирался продюсировать вместе с Яной группу «Градусы».

Однако на официальном сайте лейбла Арама Арчера появилось подтверждение того, что Дима Билан теперь в одной команде с Ольгой Бузовой.

К слову, под продюсированием Арчера также находятся Григорий Лепс, Слава, Катя Лель, Александр Панайотов и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Напомним, ранее Дима Билан презентовал клип на совместный трек с Зиверт.

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