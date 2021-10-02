«Просто хотелось спеть»: Михаил Серебряков не ожидал победы в «Голосе 60+»

Победитель проекта «Голос 60+» — Михаил Серебряков — подчеркнул, что вышел на сцену Первого канала просто ради наслаждения. Ветеран потратил молодость на сражения с врагом и теперь смог исполнить свою давнюю мечту.

Напомним, недавно состоялось голосование в прямом эфире Первого канала. По его итогам выиграл 79-летний Михаил Серебряков. Победитель рассказал, что не стремился завоевать главный приз музыкального конкурса.

Подопечному Олега Газманова просто хотелось показать, как сильно он любит петь.

«Цели у меня никакой не было. Мне просто хотелось спеть. То война была, то строить социализм. И вот счастлив я, что меня теперь знают чуть-чуть», — признался Михаил Серебряков в эфире Первого канала.

К слову, продюсер проекта Юрий Аксюта остался в восторге от выступления 97-летнего ветерана ВОВ.

«Наш дедушка — это наше национальное достояние. В этом сезоне мы поймали удачу за хвост. И этот проект «Голос 60+» запомнится в первую очередь тем, что у нас был самый возрастной участник за всю историю «Голосов»!», — заявил Аксюта.

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