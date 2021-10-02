«Сдали назад на «Хонде» и влетели в сарай»: как сейчас выглядит «дом Будько» из «Сватов»

Фанаты поделились новым видео жилья, где снимали все части, кроме последней.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась новая запись. На ней можно увидеть знаменитый «дом Будько».

«Вот та самая беседочка, где снимались «Сваты». Основная часть снималась именно здесь. Въезд, где они в какой-то части сдали назад на «Хонде» и влетели прямо в сарай. Валюха с Иваном где-то здесь стояли. Вот так вот выглядит «дом сватов». Конечно, сейчас он отреставрирован». Фанаты

Ниже под записью фанаты отметили: «Всем привет из «дома Будько». Хотите увидеть, как выглядит сейчас озеро, где снимали «Сваты», магазин и т.д.? Если да, оставьте любой смайлик или пишите «хочу продолжения» в комментариях».

Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти в ноябре этого года. Она станет последней.

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