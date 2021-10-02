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«Я сама рулю в своей жизни»: Лариса Копенкина в вязаной тунике повеселилась на яхте с капитаном

Бывшая жена Прохора Шаляпина отдыхает в Египте.

«Я сама рулю в своей жизни»: Лариса Копенкина в вязаной тунике повеселилась на яхте с капитаном
Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина в Instagram опубликовала несколько фотографий на яхте. Она запечатлена в капитанской кабине в вязаной тунике около капитана судна. У Ларисы Копенкиной, надо отметить, прекрасное настроение.

Лариса Копенкина с капитаном корабля
Лариса Копенкина с капитаном корабля. Фото: instagram.com/larakopenkina/

«Доброе утро, страна! Пусть оно будет добрым для всех! Я сама рулю в своей жизни, сама выбираю маршрут и гавань для перезагрузки и не надо мне вносить корректировки. Жизнь непредсказуема и порой несправедлива».

Лариса Копенкина

Как заметила Лариса Копенкина, в мире много прекрасного и удивительного. Правда, хватает и мусора. Копенкина порадовалась, что за последнее время от нее отписались более шестисот человек. Она считает, что это те, кто писал ранее ей гадости.

Напомним, что Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин были вместе с 2013 по 2015 год. Не так давно бизнесвумен объявила о помолвке с долларовым миллионером Василием Райским.

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