«Я сама рулю в своей жизни»: Лариса Копенкина в вязаной тунике повеселилась на яхте с капитаном

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина в Instagram опубликовала несколько фотографий на яхте. Она запечатлена в капитанской кабине в вязаной тунике около капитана судна. У Ларисы Копенкиной, надо отметить, прекрасное настроение.

«Доброе утро, страна! Пусть оно будет добрым для всех! Я сама рулю в своей жизни, сама выбираю маршрут и гавань для перезагрузки и не надо мне вносить корректировки. Жизнь непредсказуема и порой несправедлива». Лариса Копенкина

Как заметила Лариса Копенкина, в мире много прекрасного и удивительного. Правда, хватает и мусора. Копенкина порадовалась, что за последнее время от нее отписались более шестисот человек. Она считает, что это те, кто писал ранее ей гадости.

Напомним, что Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин были вместе с 2013 по 2015 год. Не так давно бизнесвумен объявила о помолвке с долларовым миллионером Василием Райским.

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