Екатерина Вуличенко отметилась на семейном празднике Екатерины Климовой

Подруга артистки Екатерины Климовой — Екатерина Вуличенко — поздравила наследницу бывшей жены Гелы Месхи с днем рождения.

Изабелла Месхи отпраздновала в кругу семьи свое шестилетие. Девочка запечатлелась в ресторане сразу с двумя мамами. Родительница девочки — Екатерина Климова — и крестная мать малышки — Екатерина Вуличенко — крепко обнимали именинницу.

«Господи, когда смотришь на этих детей, понимаешь, что все не зря. А еще день рождения ребенка — это праздник мамы, поэтому, любимая Катя, поздравляю! И спасибо тебе за мою невероятную крестницу», — обратилась Вуличенко к подруге.

Вуличенко отметилась на торжестве в графитовой удлиненной футболке. Вязаное изделие Екатерина дополнила грязно-розовыми брюками с манжетами. А на ноги подруга Климовой надела остроносые балетки цвета фуксии.

«Такие все красавицы», «Счастья лапочке — дочке», «Уже такая большая», — умилялись поклонники актрис в комментариях под фото.

Напомним, ранее Екатерина Климова показала моложавую маму на празднике своей наследницы.

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