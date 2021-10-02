Баснословная сумма: названа стоимость украшений, в которых Меган Маркл появилась на обложке журнала

Меган Маркл и принц Гарри стали самой влиятельной парой года по версии журнала Time. По этому случаю фото герцогов Сассекских появилось на обложке издания. Критики и хейтеры ни раз выражали свое мнение по поводу снимка, утверждая, что экс-актриса «руководит» семьей, а принц прячется за ее спиной.

Эксперты посчитали, сколько стоят украшения Меган, которые она надела для этой фотосессии. Самым дорогим стало обручальное кольцо с тем самым бриллиантом из Ботсваны, который покупал Гарри несколько лет назад. Аксессуар оценивают в 350 тысяч долларов. Кроме того, герцогиня выбрала часы Cartier Tank Française за 23 000 долларов, браслет Cartier Love за 6 900 долларов, кольца с бриллиантами на мизинец от Shiffon за 525 долларов за штуку. Об этом пишет Daily Mail.

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Напомним, минувшие выходные герцоги Сассекские провели в Нью-Йорке, где Меган также впечатлила публику своими дорогими нарядами и украшениями.

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