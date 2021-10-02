Живая музыка на прогулке и банька: Сергей Безруков прилетел на гастроли в Хабаровск

Артист выступит в краевой столице с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино...».

В одной из последних публикаций личного микроблога актера Сергея Безрукова появилась запись прогулки и банных процедур на гастролях в Хабаровске.

Безруков приехал на Дальний Восток, чтобы выступить в Хабаровском краевом музыкальном театре. Перед спектаклем Сергей успел прогуляться по Комсомольской площади. Там артист насладился живой музыкой в исполнении местных жителей.

А после выступления Безруков отправился в баню. Там артист смог по-настоящему расслабиться и почувствовать радушный прием Хабаровска.

«Очень круто, спасибо, это фантастика. Рекомендую всем, если будете в Хабаровске! Шикарно попарился. Положили на топчан с сеном, а потом еще вот такой чан потрясающий. Ой, это фантастика какая-то. Это чудо! Ай, красота какая. Сюда еще можно картошечки настрогать и, в принципе, суп готов», — похвастался Сергей досугом в Хабаровске.

Напомним, ранее Сергей Безруков побывал на гастролях в Крыму. С собой артист брал дочь от второго брака — Машу. Артист устроил для наследницы настоящую экскурсию по лучшим местам полуострова.

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