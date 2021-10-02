«Этому дядечке 15 лет сегодня»: Цыганов показал старшего красавчика-сына от Леоновой

Актер Евгений Цыганов в Instagram поздравил с днем рождения своего старшего сына Никиту, который появился на свет в 2006 году. Молодому человеку исполнилось 15 лет. На кадре из сидит за шашечной доской. Надо признать, что Никита очень сильно похож на своего звездного отца.

«Этому дядечке 15 лет сегодня». Евгений Цыганов

«Дядечке наши поздравления», «Вы с ним так похожи. Прямо одно лицо», «С днем рождения. Пусть он растет истинным сыном своих родителей», «Счастливого ему пути на долгие годы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. В 2019 году он женился на актрисе Юлии Снигирь. У них есть общий сын Федор.

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