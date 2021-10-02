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«Этому дядечке 15 лет сегодня»: Цыганов показал старшего красавчика-сына от Леоновой

Никита отмечает юбилей.

«Этому дядечке 15 лет сегодня»: Цыганов показал старшего красавчика-сына от Леоновой
Евгений Цыганов. Фото: Globallookpress.com

Актер Евгений Цыганов в Instagram поздравил с днем рождения своего старшего сына Никиту, который появился на свет в 2006 году. Молодому человеку исполнилось 15 лет. На кадре из сидит за шашечной доской. Надо признать, что Никита очень сильно похож на своего звездного отца.

Никита Цыганов
Никита Цыганов. Фото: instagram.com/tsyganovpictures/

«Этому дядечке 15 лет сегодня».

Евгений Цыганов

«Дядечке наши поздравления», «Вы с ним так похожи. Прямо одно лицо», «С днем рождения. Пусть он растет истинным сыном своих родителей», «Счастливого ему пути на долгие годы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. В 2019 году он женился на актрисе Юлии Снигирь. У них есть общий сын Федор.

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