Дань уважения королеве: принцесса Беатрис раскрыла имя дочери

Принцесса Беатрис – старшая дочь принца Эндрю, внучка Елизаветы II недавно впервые стала мамой. Девочка родилась 18 сентября в лондонской больнице Челси. А накануне Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци рассекретили имя ребенка.

«Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци», — написала 33-летняя принцесса в инстаграм.

Фанаты отметили, что Беатрис и Эдоардо сделали прекрасный выбор.

«Очень красивое имя! Ей идет это имя! Какая хорошая девочка», — писали пользователи Сети.

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Добавим, по сообщениям CNN, Сиенна не получила ни одного британского королевского титула.

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