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«Талантливый режиссер»: жертва «скопинского маньяка» высказалась о будущем сериале Андреасяна

Ранее он сообщил, что в 2022 году начнет производство картины «Исповедь узницы подземелья».

«Талантливый режиссер»: жертва «скопинского маньяка» высказалась о будущем сериале Андреасяна
Сарик Андреасян. Фото: Globallookpress.com

Жертва «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова заявила, что будущий сериал режиссера Сарика Андреасяна по мотивам ее книги будет очень проникновенным и глубоким.

Сарик Андреасян
Сарик Андреасян. Фото: Globallookpress.com

«Я смотрела несколько его фильмов и считаю, что он очень талантливый режиссер, поэтому к нему обратилась. Я была под впечатлением от фильма «Непрощенный».

Екатерина Мартынова

Как отметила Екатерина Мартынова, она готова консультировать съемочную группу, если в этом будет необходимость.

Напомним, что Сарик Андреасян в 2022 году начнет работу над сериалом «Исповедь узницы подземелья». Как раз по мемуарам Екатерины Мартыновой, сообщает «Москва 24».

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Виктор МоховЕкатерина МартыноваСарик АндреасянСериал "Исповедь узницы подземелья"Фильм "Непрощенный"