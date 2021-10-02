«Талантливый режиссер»: жертва «скопинского маньяка» высказалась о будущем сериале Андреасяна

Жертва «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова заявила, что будущий сериал режиссера Сарика Андреасяна по мотивам ее книги будет очень проникновенным и глубоким.
«Я смотрела несколько его фильмов и считаю, что он очень талантливый режиссер, поэтому к нему обратилась. Я была под впечатлением от фильма «Непрощенный».
Как отметила Екатерина Мартынова, она готова консультировать съемочную группу, если в этом будет необходимость.
Напомним, что Сарик Андреасян в 2022 году начнет работу над сериалом «Исповедь узницы подземелья». Как раз по мемуарам Екатерины Мартыновой, сообщает «Москва 24».
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