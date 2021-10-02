Стас Ярушин устроил допрос для Дани Милохина на шоу «Звезды в Африке»

19-летний тиктокер отчитывался о своих планах на будущее перед телеведущим.

В Сети оказалось видео, которое не вошло в шоу «Звезды в Африке». На записи певец Даня Милохин объясняется перед актером Стасом Ярушиным.

Телеведущий был уверен, что тиктокер может зарабатывать только кривлянием в роликах. По словам Ярушина, Милохин вынужден пополнять контент. Так как это единственный источник доходов артиста.

Даня возразил Стасу и поделился подробностями личных трат.

«Я выкладываю контент не потому, что нужно, а потому что мне просто этого хочется. Мне скучно без комментариев и лайков! Зарабатываю на рекламе в TikTok, хотя шел в блогерство не ради денег. Я просто кайфовал, делал то, что мне нравится. Эти деньги идут на съемки и на контент. Например, могу поехать в любую страну и потом показать это подписчикам», — признался Милохин.

Напомним, ранее Даня Милохин впервые выступил на льду проекта «Ледниковый период» вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. На одной из поддержек блогер не удержал спортсменку и уронил на лед. При этом сам артист тоже упал и ударился головой.

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