Может загипнотизировать: пышная Каменских в черном бикини устроила тряску гром-бедрами на пляже

Певица снова стала набирать вес, хотя раньше активно худела.

Украинская поп-дива Настя Каменских в своем плотном графике гастролей и концертов всегда находит время на микроблоги. Она ведет Instagram и TikTok, где публикует не только кадры с выступлений, но и моменты из отпуска.

Как и многие другие девушки, Каменских обожает отдых на море. И если представляется возможность совместить работу и отдых, всегда старается накупаться и назагораться от души. Вместе с коллегами из подтанцовки на пляже они иногда устраивают настоящий «пожар» в виде жарких танцев в бикини.

Один из роликов, который Каменских запостила в своем TikTok, как раз про танцы. Настя в черном бикини дала жару, отплясывая и потрясывая своими гром-бедрами на радость фанатам.

Кстати, за последние годы Каменских сильно похудела. Но этим летом она снова начала набирать вес, и кто-то из фанатов даже предположил, не ждет ли часом красотка первенца от Потапа.

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