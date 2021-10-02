«Совсем не тяжело на две страны»: Неелова рассказала, как совмещает жизнь в Нидерландах и России

Актриса Марина Неелова заявила, что ей прекрасно удается совмещать жизнь на две страны. Она проживает то в Нидерландах, то в России.
«Совсем не тяжело жить на две страны. Это даже замечательно. Не успеваешь соскучиться ни там, ни здесь. Мой муж сейчас в Голландии, а я здесь. Наработаюсь, как следует в Москве, а потом отдохну в Амстердаме».
Как отметила Марина Неелова, она в последний год крайне редко видится со своей дочкой. Причиной стала пандемия. При этом они стараются общаться по несколько раз в день по телефону. Наследница Марины Нееловой по профессии художник. Она занимается инсталляциями, сообщает МК.ru.
Напомним, что Марине Нееловой в этом году исполнилось 74 года. Дочь звезды Ника появилась на свет в 1987 году. По слухам, ребенка она родила от шахматиста Гарри Каспарова.
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