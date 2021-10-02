Маргарита Симоньян считает 39-летнюю Бритни Спирс старой

41-летняя журналист Маргарита Симоньян разместила на личной странице фото американской поп-певицы Бритни Спирс. Примечательно, что под снимком знаменитость нелестно отозвалась о внешности артистки.
Симоньян отметила, что скандально известная исполнительница выглядит старше своего возраста. Маргарита подчеркнула, что она сама старше Бритни на два года. Однако журналистка считает себя хорошо сохранившейся по сравнению с зарубежной звездой.
«Старение — это когда видишь вот это фото Бритни Спирс, которая на два года моложе тебя», — заявила Маргарита.
Подписчики Симоньян заступились за Спирс. Они напомнили Маргарите о сложной судьбе певицы.
Напомним, долгие годы Бритни Спирс боролась за свои права. Артистка доказывала, что способна сама отвечать за свои поступки и не нуждается в опеке отца.
«Не сравнивайте. Ей пришлось пережить годы заточения», «Бритни прекрасно выглядит. Фигура также отличная», «Иногда бывают неудачные фото», Зачем вы это выложили, неожиданно, «Она выглядит не хуже вас!», — написали фолловеры Симоньян.
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