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Маргарита Симоньян считает 39-летнюю Бритни Спирс старой

Жена Тиграна Кеосаяна призналась, что артистка выглядит старше своих лет.

Маргарита Симоньян считает 39-летнюю Бритни Спирс старой
Маргарита Симоньян. Фото: Global look press

41-летняя журналист Маргарита Симоньян разместила на личной странице фото американской поп-певицы Бритни Спирс. Примечательно, что под снимком знаменитость нелестно отозвалась о внешности артистки.

Симоньян отметила, что скандально известная исполнительница выглядит старше своего возраста. Маргарита подчеркнула, что она сама старше Бритни на два года. Однако журналистка считает себя хорошо сохранившейся по сравнению с зарубежной звездой.

«Старение — это когда видишь вот это фото Бритни Спирс, которая на два года моложе тебя», — заявила Маргарита.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян поделилась снимком Бритни Спирс. Фото: Instagram.com/_m_simonyan_

Подписчики Симоньян заступились за Спирс. Они напомнили Маргарите о сложной судьбе певицы.

Напомним, долгие годы Бритни Спирс боролась за свои права. Артистка доказывала, что способна сама отвечать за свои поступки и не нуждается в опеке отца.

 «Не сравнивайте. Ей пришлось пережить годы заточения», «Бритни прекрасно выглядит. Фигура также отличная», «Иногда бывают неудачные фото», Зачем вы это выложили, неожиданно, «Она выглядит не хуже вас!», — написали фолловеры Симоньян.

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