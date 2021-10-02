«Так много грусти»: Нилетто честно рассказал о личной жизни

30-летний певец Нилетто благодарен бывшим возлюбленным за его хиты. Знаменитость заявил, что еще долго может создавать композиции о несчастной любви.

Отметим, слава пришла к артисту с песней «Любимка», которую исполнитель посвятил своей девушке Евгении. Однако сложные отношения с хореографом закончились расставанием.

После презентации трека «Краш» Нилетто стали приписывать роман с Клавой Кокой. Но артисты заявили, что являются не более, чем друзьями.

«Однажды у меня было такое, что сидел дома с бутылкой вина, слушал грустные треки и плакал из-за девушки. Трудное было время. Потом пришла мама, и как-то я сразу воспрянул. Мамы для этого и нужны. Вообще у меня так много грусти, связанной с любовью, что я смогу всю жизнь писать об этом треки», — признался артист в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, ранее Нилетто показал обновленный имидж. Артист сменил привычный ему спортивный стиль на образ итальянца.

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