Оля опять за свое: Бузова без белья сверкнула напрягшейся грудью в приличном месте

Певица и телеведущая пришла в ЗАГС в наряде, под который не надела лифчик.

Накануне телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова нашла место в своем плотном рабочем графике, чтобы побывать в ЗАГСе. Ее пригласил давний товарищ по работе Паша Гранд, чтобы разделить с ней свое счастье – он женится.

На регистрацию брака Ольга Бузова нарядилась в изящное шелковое платье Х-силуэта, с английским воротником и поясом. А вот про нижнее белье, увы, забыла. Девушка не стала надевать бюстгальтер, и напрягшаяся грудь Бузовой сверкала в самые неподходящие моменты.

Сделав серию снимков перед ЗАГСом, Бузова нарвалась на критику. Поскольку на одном из кадров, будто это сделано специально, была отчетливо видны «вишенки» на груди.

«Неужели это эстетично – женщине не одевать под платье нижнее белье (я про верх). Идти на свадьбу извините с торчащими …», — негодует в комментариях одна из подписчиц.

К слову, это не первый раз, когда поющая телеведущая позволяет себе выходить в свет без лифчика. И внимательные подписчики осуждающе реагируют на такие жесты.

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