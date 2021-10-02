«Вы очень несимпатичная женщина»: Леонид Агутин откровенно оскорбил свою подписчицу

Музыкант не сдержался и грубо ответил пользовательнице в соцсетях.

Певец Леонид Агутин в Фейсбуке грубо пообщался со своей подписчицей, откровенно оскорбив женщину.

Исполнитель разместил кусочки видео с репетиции перед концертом на «Тиньков-арене» в Петербурге. Пользовательница на это отметила, что Агутину можно было бы придумать что-то более оригинальное.

«Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно дуду», — заметила она.

После этого Агутин сказал все, что думает о пользовательнице. Причем на него это не похоже. Ранее он в конфликты с подписчиками предпочитал не вступать.

«Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию». Леонид Агутин

Напомним, что Леонид Агутин – один из самых известных российских музыкантов. У него очень много поклонников.

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