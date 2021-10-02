«Не плачь»: Алла Пугачева поддержала Ирину Хакамаду после смерти мужа

Исполнительница Алла Пугачева прокомментировала ролик Ирины Хакамады, которая грустила под песню Примадонны.

Напомним, 15 сентября умер четвертый муж политика Ирины Хакамады — Владимир Сиротинский. Трагическое событие стерло улыбку жизнерадостной писательницы. Поклонники государственного деятеля стали беспокоиться после свежего ролика Хакамады.

Ирина разместила на личной странице в Instagram видео, в котором дымила сигаретой, печально смотря в окно под песню Аллы Борисовны «Сильная женщина».

«Ирина, держитесь, дорогая! Вы сильная и прекрасная!», «Мы с вами, соболезнуем», «Ирина, Вы не одна», «Скоро боль отпустит», — поддержали Хакамаду поклонники.

Не оставила Ирину Хакамаду без слов сострадания и жена Максима Галкина.

«Не плачь. Живем дальше», — обратилась Пугачева к Хакамаде.

Отметим, 66-летняя Хакамада познакомилась с финансовым консультантом Сиротинским в 90-е годы. Знаменитости вырастили общую дочь Марию. При этом Хакамада признавалась, что их брак не всегда носил традиционный характер. После семи лет совместной жизни Ирина и Владимир стали жить в открытом браке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.