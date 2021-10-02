«От сексуальной неудовлетворенности»: Цымбалюк-Романовская — о причине смерти жены Шаляпина

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила настоящую причину смерти жены музыканта Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

«Вообще, когда я услышала про это, то подумала: «Умерла от сексуальной неудовлетворенности». Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает». Виталина Цымбалюк-Романовская

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская говорила, что она уже давно перестала верить в истории, связанные с именем ее бывшего возлюбленного. По ее мнению, Прохор Шаляпин просто хочет словить лишний раз хайп. Он мечтает, как думает пианистка, быть приглашенным на ток-шоу и заработать денег.

Напомним, что Татьяна Дэвис, которой было всего 42 года, умерла от коронавируса в Америке. Шаляпин на прощании присутствовать не будет. У него нет визы для поездки в США, сообщает портал Dni.ru.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.