Вдохновилась Примадонной: Пынзарь вслед за Пугачевой примерила изящные перчатки в сеточку

Экс-звезда «Дома-2», а теперь его ведущая, блондинка Дарья Пынзарь активно ведет свой микроблог в Instagram. Девушка рассказывает подписчикам новости с телестройки, делится секретами своей красоты, а также ежедневно постит новые кадры.

На новых снимках Дарья Пынзарь предстала в белом платье и сетчатых перчатках. В последнее время с подобным аксессуаром на кистях рук появляется Алла Пугачева – на днях она принимала гостей в замке и снова была в кружевных митенках. Судя по всему, красотка-телеведущая вдохновилась примером Примадонны и дополнила свой новый образ этой акцентной деталью.

Напомним, Даша Пынзарь с мужем Сергеем последнее время жили в Турции. Но когда им поступило предложение вести телепроект на канале «Ю», они его с радостью приняли.

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