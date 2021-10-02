«Маминым сундукам пришел кирдык!»: Плющенко показал, как годовалый сынок хозяйничает дома

На днях малышу Арсению Плющенко исполнился один годик. Время пролетело очень быстро, и мальчик уже вовсю хозяйничает не только в детской, но и в комнатах родителей. Глава семьи Евгений Плющенко заснял, как его младший наследник держит в тонусе маму, подходя к ее роскошным сундукам Louis Vuitton.

«Маминым сундукам пришел кирдык!», — констатировал глава семьи.

Малыш на видеокадрах, которыми поделился Плющенко-старший в соцсети, с важным видом пытается навести порядок в бумагах из маминого сундука, но Рудковская сразу же окликает сынишку. Суетливого и любопытного наследника родители иначе как директором не называют.

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Напомним, Арсений появился от суррогатной матери. Яна Рудковская намерена снова обратиться за ее услугами – она хочет дочку.

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