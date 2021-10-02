Нежно и пышно: Рудова в белой шелковой комбинации показала увеличившуюся грудь

Недавно стало известно, что красавица-актриса Наталья Рудова номинирована на звание самой сексуальной женщины страны. Мужской журнал считает, что звезда с соблазнительными формами достойна такого титула. Уверены в этом и ее поклонники.
Чтобы доказать это инстамиру, Рудова регулярно постит свои откровенные снимки. В бикини с разных ракурсов красотка себя уже показала, настало время интригующих кадров с пышным декольте. К тому же, недавно поклонники озвучили очевидный факт – грудь Рудовой стала больше, чем раньше. И изменениям они только рады.
На новых кадрах Рудова запечатлела себя в белой шелковой комбинации, из декольте которой выглядывала пышная увеличившаяся грудь в полумраке. Девушка опубликовала видео в stories, но оно не осталось незамеченным.
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