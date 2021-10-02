«Я не смогу ходить в купальнике»: Пинчук из «Дома-2» призналась, что ненавидит свою заплывшую жиром фигуру

26-летняя красотка недавно родила, и ее тело стало на несколько размеров больше.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук этим летом впервые стала мамой. 26-летняя брюнетка подарила мужу, Араю Чобаняну, наследника. За время беременности красотка очень набрала вес – 30 килограммов вместо стандартных 8 – 12, и, судя по фигуре и переживаниям Пинчук, они никуда не делись.

В своем микроблоге Ирина Пинчук откровенно призналась, что ненавидит свое тело после родов и грудь. Собираясь в отпуск на море, она пыталась найти себе одежду и купальники на новую фигуру, но испортила себе настроение.

«Чуть в примерочной не разревелась, — написала красотка. И добавила: — Все желание лететь пропало. Я не смогу ходить в купальнике, отдыхать, когда так сильно стесняюсь свою фигуру».

Девушка пыталась избавляться от лишних килограммов при помощи питания. Но у нее не получилось. И красотка задумалась о спорте.

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