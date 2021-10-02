«И где тут мама?»: помолодевшая Долина с дочерью поразила поклонников новыми снимками

В этом году Лариса Долина впервые появилась в соцсетях, зарегистрировавшись в Instagram. Сотни тысяч поклонников тут же подписались на нее, чтобы из первых уст узнавать новости о любимой артистке и ее творчестве. Но сейчас аккаунт звезды заблокирован, и фанатам остается следить за страничкой ее дочери Ангелины.

Терпение поклонников было вознаграждено новым снимком, на котором Лариса Долина предстала вместе с дочерью. Звезда сцены, которая похудела за последний год на 21 килограмм и очень помолодела, поразила фанатов своим цветущим видом. Они не смогли не отметить, что выглядит певица роскошно.

«И где же тут мама с дочкой? Сестры максимум, прекрасно выглядите, девочки!», «Какие вы красивые с мамулей, Линуся», «Глаз не оторвать! Шикарная фотосессия сегодня была!», «Огонь!», «Роскошные», — пишут в комментариях.

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