Модная эклектика: Нетребко отметилась в Петербурге в камуфляжном тренче и с сумочкой Chanel

Оперная дива в жизни выглядит не менее ярко, чем на сцене.

В середине сентября Анна Нетребко, выдающаяся оперная певица современности, отметила 50-летие. В честь знаменательного события она преподнесла поклонникам на родине подарок – отправилась с концертами по российским городам.

Завершился месяц в Петербурге. Здесь дива, по заведенной традиции, не только выходила на сцену, но и в свободное время много гуляла, показывая сыну Тьяго местные достопримечательности.

Для прогулки по набережной Нетребко нарядилась в модный тренч с камуфляжным принтом и цветочным узором, дополнив образ стильными аксессуарами – очками, сумочкой Chanel, кроссовками. Получился актуальный в сезоне эклектичный образ.

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