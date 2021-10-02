«Тот самый момент!»: Бузова в ЗАГСе засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

Телеведущая явно хотела, чтобы его заметили все вокруг и в Сети.

Накануне Ольга Бузова появилась на пороге Грибоедовского ЗАГСа. Она отложила все свои дела, чтобы присутствовать на церемонии бракосочетания своего менеджера, Павла Сеничкина и его невесты Марии.

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Туда, где рождаются семьи, красотка долго наряжалась. Она выбрала изумрудное платье Х-силуэта с английским бантом, сделала элегантную прическу, убрав волосы в пучок, а макияж предпочла водостойкий – она собиралась плакать. Так и случилось – в самый трогательный момент теледива не сдержала слез. Девушка вела трансляцию с церемонии и показала себя.

«Кто-то плачет», — сказала красотка, вытирая слезы. – «Тот самый момент!».

В кадре в этот момент появилась ее правая рука с огромным помолвочным кольцом на безымянном пальце. Откуда оно там взялось, при каких обстоятельствах и кто выразил намерение окольцевать блондинку – пока неизвестно. Сама теледива, по всей видимости, очень хотела, чтобы знаковое украшение заметили все. Она светила им крупным планом, а на снимках не старалась скрыть.

Отметим, что год назад помолвочное кольцо уже появлялось на пальце Бузовой. Она хвасталась аксессуаром с огромным бриллиантом на свидании с Давидом Манукяном. Но дальше съемок, как мы знаем, дело не пошло.

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