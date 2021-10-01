Неужели нечаянно? Лорак вывалила сочную грудь в вырез банного халатика на глазах у мужчины-парикмахера

43-летняя Ани Лорак выглядит гораздо моложе своих лет, а в последнее время она еще заметно похудела. Тем не менее, звезда смогла не потерять приятной пышности в бедрах и области груди.

Звезда отлично знает о своих достоинствах и любит демонстрировать аппетитные формы на сцене и в личном блоге, завораживая публику своей сексуальностью. Однако один из последних кадров в ее Instagram, похоже, все-таки случайно засветил сочную грудь Ани Лорак.

В одном банном халатике артистка запечатлелась на видеоселфи со своим мастером по прическам во время процесса укладки. Это настолько увлекло Лорак, что она перестала следить за вырезом своего банного халатика, который в этот момент критически распахнулся. Пышная грудь певицы в итоге экстремально показалась наружу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.