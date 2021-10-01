Анна Снаткина показала змеиный вариант актуального жакета

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Анны Снаткиной появилась фотография ее образа для вечеринки КиноПоиска. Примечательно, что знаменитость выгуляла аутфит с популярным принтом.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» отдала предпочтение животному принту, а именно рисунку в виде змеиной кожи.

Снаткина облачилась в молочный удлиненный жакет с модным анималистическим дизайном. К нему знаменитость добавила темные джинсы зауженного кроя. В качестве аксессуаров артистка использовала тонкий кожаный ремешок под цвет брюк из денима. А на ноги Анна надела туфли с квадратным мысом.

«Так приятно наблюдать и, тем более, участвовать в развитии нашей российской киноиндустрии, которая идет вперед семимильными шагами! Это подтверждает, конечно, качество сериалов и фильмов, которые были представлены вчера онлайн-кинотеатром», — рассказала Снаткина о мероприятии.

Отметим, популярный животный принт также выбирали сестра Ольги Бузовой и дочь Дмитрия Маликова.

Напомним, ранее Анна Снаткина поздравила родителей с рубиновой свадьбой. Мама и папа актрисы уже 40 лет живут рука об руку.

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