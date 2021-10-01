«Неоновая радуга»: Яна Рудковская в ярко-салатовой куртке поддержала тренд на дутые пуховики

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась фотография обновок в гардеробе знаменитости.

Рудковская позировала в саду перед своим особняком в салатовых куртке и брюках. Дутый костюм продюсер сочетала с темными очками. Стекла аксессуара были обрамлены пластиком цвета трендового пуховика Яны.

На ноги Рудковская предпочла надеть зимние завышенные кроссовки. Черные сапоги, похожие на валенки, перекликались с комбинезоном знаменитости.

«Неоновая радуга для нового горнолыжного сезона», — подписала фото Рудковская.

«Ярко, дерзко очень, необычный стиль», «Очень модные и стильные костюмы», «Какие яркие и насыщенные цвета», «Хочу такой же салатовый костюм», «Лучшая из лучших», «Шикарно», «Как круто смотрятся», «Просто топовый цвет», — восхитились поклонники Яны ее обновками.

Напомним, ранее Яна Рудковская также презентовала молочный вариант дутого пуховика. В новенькой куртке знаменитость вышла на прогулку с младшим сыном.

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