«Образ бомбический»: Алиана Устиненко из «Дома-2» сменила имидж и теперь носит афрокудри

Вероятно, так действует осенняя погода, что девушкам хочется обновления не весной, а именно сейчас.

Сразу две бывшие участницы «Дома-2», не сговариваясь, сменили имидж. Нарастила волосы, проведя целый день в салоне красоты, молодая мама Ирина Пинчук. Новым образом похвасталась в микроблоге и Алиана Устиненко.

Она предстала с длинными вьющимися локонами, которые достают аж до пояса. Часть волос Алиана подняла на макушке, что сделало ее милой и трогательной.

«Новый образ. Как вам?» — поинтересовалась мнением своей аудитории Алиана Устиненко.

Поклонники экс-участницы «Дома-2» проявили редкое единодушие. Большинство выразило восторг новым имиджем Алианы Устиненко.

«Образ бомбический, тебе нереально круто», «Помолодела, теперь как в 19 лет», «Очень красиво», «Круто», «Куколка», «Я подумала, что это детское фото», «Красотка, я тебя не узнала», — высказались в Сети.

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