В оттенках карамели: Валерия умело подкорректировала фигуру при помощи аутфита с пушистым пальто

Певица Валерия отметилась на прогулке по осеннему парку в образе в карамельных тонах. Она примерила пальто классического кроя из пушистого материала, сочетав его с платьем на пуговицах в том же цвете, но иной тональности. Аксессуары звезда подобрала черные.

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Имидж-стилист Алсу Арна в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что этим луком Валерия хорошо подала фигуру, сделав ее зрительно еще стройнее.

«Принято считать осень самой элегантной порой. И Валерия в своем образе это показывает. Осенью хочется уюта, тепла и оттенки разнофактурной карамели это дают. Образ выстроен очень грамотно – ненавязчиво, с ноткой классики, но при этом очень современно. Рыхлый материал пальто поддержан укладкой. В образе правильно расставлены акценты: в обуви мы видим черный цвет, который поднимается выше, проявляется в платье в виде пуговиц и заканчивается чувственными яркими ресницами. Этот образ надо взять на заметку невысоким и среднего роста девушкам, как пример удобной и легкой коррекции фигуры. Образ дает визуальную стройность и дополнительные сантиметры в росте», — прокомментировала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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