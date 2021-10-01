Очень модный принт: Хромченко рекомендовала на шоу ту же актуальную юбку, что и Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» подобрал для героини проекта Натальи Пыхтеевой летящую юбку, которую можно смело назвать хитом этого сезона.

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Стилист выбрал модель с актуальным размытым рисунком «тай-дай», который вернулся к нам из 90-х, и с элементами воздушного кружева. А он, как известно, всегда придает образам флер женственности.

«Юбка — бомба!» — сказал стилист.

Нарядную юбку Александр рекомендовал сочетать с нейтральным верхом вроде жакета

Эвелина Хромченко в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале тоже заговорила о моде на принт «тай-дай» и представила на подиуме ту же юбку, что советовал Александр Рогов! Ведущая заметила, что этот рисунок уместен только в повседневных образах, на вечеринки одежду с ним надевать не стоит.

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