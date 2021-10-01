«У меня угнали машину»: Виктория Боня пожаловалась на несправедливость

Телеведущая не успела оправиться после гневных комментариев из-за прививки, как у нее случилась новая неприятность.

В одной из последних Stories личного микроблога модель Виктория Боня с грустным лицом рассказывала, что осталась без автомобиля.

Участница проекта «Звезды в Африке» забежала по делам, бросив в машину в неположенном месте. Когда знаменитость освободилась, то не увидела свою любимую машину на месте.

«У меня угнали машину. Я вышла, не там запарковала, а ее уже нет. Замечательно!», — пожаловалась Виктория.

Телеведущей уже успели отправить кадры из Монако, где эвакуируют ее автомобиль.

Виктория не понимает, почему на нее навалилось столько проблем. Еще недавно ведущей пришлось объясняться после слов о прививке против Co-VID-19. Боня рассказала, что вынужденно вакцинировалась. Иначе бы Виктория не смогла презентовать проект.

Однако подписчики Бони обвинили бизнесвумен в агитации.

«Вы чего на меня накинулись с этой прививкой? Получаю комментарии, что это реклама за деньги. У меня не было выбора, меня поставили перед фактом. Если не будет прививки, то проект не состоится», — заявила Боня.

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