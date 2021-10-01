«Окружена вниманием»: Волочкова ответила на вопрос о своем новом бойфренде

Анастасия Волочкова 10 месяцем встречалась с бизнесменом Олегом, наслаждаясь его заботой. Он говорила, что он не слишком богат, но очень хорошо к ней относится, а для нее это самое главное. Увы, но после бурного романа пара решила все-таки расстаться, как рассказывала артистка, их отношения просто исчерпали себя.

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И вот, по прошествии 4 месяцев, Анастасия Волочкова пошла по старой схеме – опубликовала в личном блоге снимок с мужчиной, усевшись к нему на колени. По традиции, лица возлюбленного звезда не показала, зато читатели ее блога успели разглядеть седые волосы бойфренда.

Teleprogramma.pro попросила Анастасию раскрыть секрет, что же это за мужчина. И насколько серьезные у них отношения.

«Да не хочу я личное пространство комментировать. Итак у нас достаточно инфоповодов. Сердце мое свободно. Но одна я не бываю и всегда окружена романтикой и вниманием мужчин», — ответила Волочкова.

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