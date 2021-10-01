«Девчушки красивые»: Дмитрий Тарасов поиграл в догонялки с дочками

Футболист свободное время предпочитает тратить на наследниц.

В одной из последних публикаций личного микроблога спортсмена Дмитрия Тарасова появилась запись, в которой знаменитость бегал за дочерьми по футбольному полю.

Тарасов нарядил дочек в одинаковые трикотажные костюмы цвета лосося. Заботливый отец надел на головы девочек шапки с актуальной деталью. Небольшой пучок на лбу украсил головной убор каждой из дочерей Тарасова. Милана выбрала нежно-голубую шапку с тюрбаном, а Ева — морковную.

Отметим, ранее такими тюрбанами хвастались жена шоумена Гарика Мартиросяна и актриса Ирина Пегова.

Муж модели Анастасии Костенко устроил для дочерей вечерние догонялки на свежем воздухе. Милана и Ева вместе с любимым питомцем семьи убегали от Дмитрия. А Тарасов догонял наследниц и, тем самым, заставлял их широко улыбаться.

«Какое милое видео. Девчонки просто прелесть», «Прелесть! Такие девчушки красивые!», «Какие милые, очень красивые девочки», — написали поклонники семьи Тарасова и Костенко.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов признался, что уже не может дождаться появления сына на свет.

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