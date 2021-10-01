«Мы провели шикарный отпуск»: Влад Кадони поделился первым совместным фото с новой избранницей

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что уже полгода счастлив рядом с возлюбленной.

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони представил подписчикам свою новую избранницу.

Влад Кадони поделился в микроблоге совместным фото с девушкой, признавшись, что чувствует себя самым счастливым человеком последние полгода. Именно столько длятся отношения этой пары.

«Мы провели шикарный отпуск вместе. Да и вообще последние полгода были чертовски хороши в моей жизни. Не во всем, но что касается нашего общения – однозначно», — написал под снимком Влад Кадони.

Подписчики телеведущего, среди которых немало экс-участников «Дома-2» тут же принялись поздравлять Влада и его возлюбленную с тем, что они есть друг у друга. Многие уже назвали их красивой парой и восхитились обаянием избранницы Кадони.

Напомним, ведущий «Дома-2» Влад Кадони и его девушка провели несколько дней в Турции. Перед поездкой телеведущий сообщил о покупке дома в Подмосковье. Не исключено, что приобретение вполне может быть связано с матримониальными планами Влада Кадони.

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