Стала квадратной: Бондарчук совершила модный промах с фасоном драпированного платья цвета арбуза

Стилист Элла Маковей рассказала, за счет чего получился нежелательный эффект у лука Светланы Бондарчук.

Светлана Бондарчук продемонстрировала в личном блоге новое платье трендового цвета арбуза с актуальным воротничком «Клодин».

«Говорят, зеленый выравнивает пульс и дыхание, но только не зеленое платье», — написала про свой наряд светская львица.

Восторг звезды в комментариях поддержали: модель Полина Аскери, звездный визажист и ведущий Юрий Столяров, продюсер Арман Давлетяров.

Однако, стилист Элла Маковей не разделила восторгов друзей Светланы Бондарчук, назвав несколько моментов, которые смутили ее в образе.

«Платье с драпировкой может как скрыть нежелательный объем, так и с лихвой добавить его. Неудачный фасон платья смог испортить даже идеальную фигуру Светланы. Усиленная линия плеча, крупный отложной воротник, пышный рукав до талии, напуск и «театральная» драпировка на платье длины мини делают корпус квадратом. Да, длина платья позволяет Светлане открыть свой главный козырь — длинные стройные ноги. Все остальные достоинства платье перечеркивает», — сказала эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шоппером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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