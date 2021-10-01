Стала квадратной: Бондарчук совершила модный промах с фасоном драпированного платья цвета арбуза

Светлана Бондарчук продемонстрировала в личном блоге новое платье трендового цвета арбуза с актуальным воротничком «Клодин».
«Говорят, зеленый выравнивает пульс и дыхание, но только не зеленое платье», — написала про свой наряд светская львица.
Восторг звезды в комментариях поддержали: модель Полина Аскери, звездный визажист и ведущий Юрий Столяров, продюсер Арман Давлетяров.
Однако, стилист Элла Маковей не разделила восторгов друзей Светланы Бондарчук, назвав несколько моментов, которые смутили ее в образе.
«Платье с драпировкой может как скрыть нежелательный объем, так и с лихвой добавить его. Неудачный фасон платья смог испортить даже идеальную фигуру Светланы. Усиленная линия плеча, крупный отложной воротник, пышный рукав до талии, напуск и «театральная» драпировка на платье длины мини делают корпус квадратом. Да, длина платья позволяет Светлане открыть свой главный козырь — длинные стройные ноги. Все остальные достоинства платье перечеркивает», — сказала эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шоппером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.
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