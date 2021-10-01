«Это был реально сложный вечер»: Ольга Серябкина рассказала, как узнала о своей беременности

Певица Ольга Серябкина готовится впервые стать мамой. Наследник вокалистки и ее мужа Георгия Начкебии появится на свет уже в самое ближайшее время.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина довольно долго держала в секрете свою беременность, а теперь решила рассказать о том, как она сообщила прекрасную новость мужу.

Звезда поведала, что сделала тест, подтвердивший беременность, вечером, когда у них дома с мужем были гости. Ольга Серябкина призналась, что ее буквально распирало от желания все тут же выложить супругу. Но она сдержалась.

«Это был реально сложный вечер. Я думаю, что со стороны я вела себя вообще неестественно и была эмоциональнее обычного», — поделилась Ольга Серябкина в соцсетях.

Звезда решила обставить все, как в кино. Она настроила камеру мобильного телефона на съемку, но тот упал, наделав шума.

«Ситуация была максимально нелепая. Даже когда я наконец-то сказала ему про беременность, он не понял, шутка это или нет, потому что изначально я создала это легкое напряжение. В общем, сюрприз не получился, зато получилось самое дурацкое видео на свете в семейном архиве», — продолжила Ольга Серябкина.

Затем они с мужем решили собрать всю свою большую семью и сообщить им о предстоящем пополнении. По словам Серябкиной, это было очень трогательно.

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