Безумно сексуальная: беременная Ольга Серябкина подчеркнула огромный живот, представ в белой майке на тонких бретелях

Бывшая солистка популярного девичьего трио Serebro Ольга Серябкина находится в прекрасном состоянии ожидания будущего малыша.

Срок беременности Ольга Серябкина не разглашает, но судя по всему, он довольно приличный, и звезда станет мамой уже через считанные недели.

В микроблоге Ольга Серябкина поделилась полным нежности, сексуальности и чувственности снимком, на котором предстала в ванной комнате.

Как и положено, в этом помещении, на Ольге Серякиной минимум одежды. Будущая мамочка позирует в белой майке на тонких бретелях, которая едва прикрывает ее ягодицы. Живот и грудь Ольги Серябкиной нарочито подчеркнуты и имеют очень выпуклые формы.

Подписчики певицы пришли в восторг от увиденного.

«Тебе так идет беременность. Сама нежность», «Какая же ты красивая. Безумно сексуальная», «Мой краш детства скоро станет мамой… Зато в этом есть свои плюсы, теперь будет классная милфа», — высказались в Сети.

Напомним, о своей беременности Ольга Серябкина сообщила пару недель назад. Экс-солистка группы Serebro довольно долго отказывалась от комментариев по поводу того, что ждет ребенка от своего супруга Георгия Начкебии.

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