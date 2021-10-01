«Визуально удлиняет»: Клава Кока в колготках в сетку и асимметричной юбке стала еще выше

Исполнительница Клава Кока похвасталась стройной фигурой в юбке с вырезом и полупрозрачных колготках.

К слову, стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — рассказала, как носить дерзкий образ артистки в повседневной жизни.

Модный эксперт отметила, что Кока удачно скомбинировала текстуру тканей и цвета своего аутфита для прогулки по Парижу.

«Розовый и зеленый цвет — тренды лета, которые успешно перешли в наши осенние гардеробы. Только теперь, в отличии от светлых летних тонов, их дополняют более темными цветами: черным, чернильным, баклажановым и т.д. Либо они становятся акцентами в образе.

Так, Клава Кока дополнила свой аутфит в черном цвете зеленой сумкой и топом с цветочным принтом в стиле Dolce&Gabbana. Певица удачно дополнила аутфит лодочками в тон юбки, что визуально удлиняет и без того идеальные ноги Клавы», — подчеркнула Виктория.