«Визуально удлиняет»: Клава Кока в колготках в сетку и асимметричной юбке стала еще выше

Исполнительница Клава Кока похвасталась стройной фигурой в юбке с вырезом и полупрозрачных колготках.
К слову, стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — рассказала, как носить дерзкий образ артистки в повседневной жизни.
Модный эксперт отметила, что Кока удачно скомбинировала текстуру тканей и цвета своего аутфита для прогулки по Парижу.
«Розовый и зеленый цвет — тренды лета, которые успешно перешли в наши осенние гардеробы. Только теперь, в отличии от светлых летних тонов, их дополняют более темными цветами: черным, чернильным, баклажановым и т.д. Либо они становятся акцентами в образе.
Так, Клава Кока дополнила свой аутфит в черном цвете зеленой сумкой и топом с цветочным принтом в стиле Dolce&Gabbana. Певица удачно дополнила аутфит лодочками в тон юбки, что визуально удлиняет и без того идеальные ноги Клавы», — подчеркнула Виктория.
Стилист добавила, что каждая модница сможет носить подобный лук буквально каждый день. Достаточно изменить пару деталей:
«Стоит лишь надеть прямые брюки черного цвета, либо даже зеленого, розового, сыграв на контрасте и оставив асимметричную юбку. Из обуви отлично подойдут грубые ботинки. Эффект многослойности всегда делает образ сложнее и еще интереснее».
Справка Teleprogramma.pro
Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».
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