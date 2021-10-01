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«Визуально удлиняет»: Клава Кока в колготках в сетку и асимметричной юбке стала еще выше

Стилист похвалила модный образ певицы.

«Визуально удлиняет»: Клава Кока в колготках в сетку и асимметричной юбке стала еще выше
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Исполнительница Клава Кока похвасталась стройной фигурой в юбке с вырезом и полупрозрачных колготках.

К слову, стилист портала Teleprogramma.proВиктория Шабанова — рассказала, как носить дерзкий образ артистки в повседневной жизни.

Модный эксперт отметила, что Кока удачно скомбинировала текстуру тканей и цвета своего аутфита для прогулки по Парижу.

«Розовый и зеленый цвет — тренды лета, которые успешно перешли в наши осенние гардеробы. Только теперь, в отличии от светлых летних тонов, их дополняют более темными цветами: черным, чернильным, баклажановым и т.д. Либо они становятся акцентами в образе.

Так, Клава Кока дополнила свой аутфит в черном цвете зеленой сумкой и топом с цветочным принтом в стиле Dolce&Gabbana. Певица удачно дополнила аутфит лодочками в тон юбки, что визуально удлиняет и без того идеальные ноги Клавы», — подчеркнула Виктория.

Клава Кока
Клава Кока в дерзком образе в Париже. Фото: instagram.com/klavacoca/

Стилист добавила, что каждая модница сможет носить подобный лук буквально каждый день. Достаточно изменить пару деталей:

«Стоит лишь надеть прямые брюки черного цвета, либо даже зеленого, розового, сыграв на контрасте и оставив асимметричную юбку. Из обуви отлично подойдут грубые ботинки. Эффект многослойности всегда делает образ сложнее и еще интереснее».

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

Виктория Шабанова
Виктория Шабанова. Фото: личный архив

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