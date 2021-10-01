Очень романтично: Лиза Арзамасова и Илья Авербух покружились в медленном танце на площади

Молодые родители Лиза Арзамасова и Илья Авербух позволили себе провести немного времени только вдвоем.

С тех пор, как в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился наследник, у пары, очевидно, стало меньше времени друг на друга.

Супруги стараются использовать каждую выдавшуюся свободной минутку, чтобы провести ее только вдвоем. Вероятно, именно таким редким моментом Лиза Арзамасова и поделилась в сторис микроблога.

На днях Лиза Арзамасова поддерживала мужа Илью Авербуха во время записи первой программы нового сезона шоу «Ледниковый период».

А затем пара решила устроить уже собственное шоу на асфальте. Выйдя на одну из столичных площадей, Лиза Арзамасова и Илья Авербух покружились в медленном танце.

Не исключено, что при этом они пережили чувство ностальгии, ведь молодые родители познакомились благодаря «Ледниковому периоду», в одном из сезонов которого принимала участие Лиза Арзамасова.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями 14 августа. В этот день на свет появился их сын Лева. А в последний день сентября Лиза Арзамасова уже вышла на сцену Театра Наций – впервые после рождения наследника.

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