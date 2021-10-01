«В папиной»: Гном Гномыч показал редкий снимок в экипировке с Олимпиады

Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Саша — разместил на личной странице свою фотографию семилетней давности. Примечательно, что снимок заставил поклонников маленького чемпиона умиляться.

Саша Плющенко или Гном Гномыч в январе этого года отпраздновал свой восьмой день рождения. А семь лет назад малыш позировал для своих родителей в экипировке отца. Евгений Плющенко выиграл серебро на Олимпиаде в 2002 году. В качестве памятного подарка у спортсмена осталась белоснежная куртка с триколором и бейсболка. Именно в этом аутфите позировал маленький Саша.

Натуральный блондин буквально утонул в массивной папиной куртке. Однако это совсем на расстроило будущего фигуриста.

«Ровно семь лет назад! В папиной олимпийской экипировке», — подписал Плющенко архивный кадр.

Поклонники Гном Гномыча остались в восторге от фото и малыша на ней. Они признались, что уже и забыли такого умилительного ангелочка. Поскольку Саша давно вырос и считает себя взрослым.

«Ух ты, какой сладкий был!», «Какой милаш!», «Ничего себе, ты был таким сладким малышом», «Так изменился», — написали фолловеры Плющенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.