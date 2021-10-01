«И грузчиком был, и грибы собирал»: Роман Мальков рассказал о своей тяжелой молодости

Муж актрисы Анастасии Макеевой заявил, что мозг дан человеку, чтобы думать.

Муж актрисы Анастасии Макеевой строитель Роман Мальков в сторис Instagram рассказал о своей непростой молодости.

«По поводу работы головой. Лет 14 получается уже. До этого я работал ножками, ручками, спинкой. И грузчиком был, и грибы собирал. Продавал на рынке. Это было в студенчестве, в молодости». Роман Мальков

Как отметил Роман Мальков, в какой-то момент он понял, что мозг дан человеку для того, чтобы думать.

«Нужно оптимизировать свое время. Надо решать либо руками заработать, либо головой», — отметил Роман Мальков.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми ради Анастасии Макеевой. В мае они сыграли с актрисой пышную свадьбу.

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