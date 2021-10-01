«Получился очень нежным»: Дарья Пынзарь в укороченной дубленке продемонстрировала актуальный образ на осень

В одной из последних Stories личного микроблога ведущей шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь появилась запись, в которой знаменитость похвасталась обновкой верхнего гардероба.

Дарья показала сочетание нежно-розового вязаного костюма и дубленки цвета слоновой кости. Также Пынзарь добавила к осеннему образу молочные ботинки Prada и ярко-розовую шапку бини.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Наталья Родионова — оценила аутфит телеведущей.

«Образ Дарьи получился очень нежным, даже женственный за счет цветов и фактур, хотя сами по себе вещи на ней по большей части относятся к байкерскому и милитари стилям.Насыщенный розовый красиво сочетается с холодным молочным оттенком верхней одежды и обуви. Шапка в цвет костюма, а не дубленки, эффектно подчеркивает внешность телеведущей», — подчеркнула стилист.

Наталья добавила, что в образе Дарьи стоило использовать объемную сумку тоут или сумку с цепями типа Chain Cassette от Bottega Veneta.

«Все оттенки розового актуальны в холодном сезоне 2021/2022. Вообще главные модные бренды показали на подиуме много ярких цветов! Так что смело выходим за рамки привычной осенней гаммы. Носим сочные холодные цвета — розовый, фуксию, зеленый, синий, желтый», — посоветовала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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