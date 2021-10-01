Певец Андрей Губин ответил на вопрос, родственник ли он продюсеру Славе Марлоу, который на протяжении нескольких лет успешно сотрудничал с рэпером Моргенштерном. Битмейкера часто записывают в сыновья Губина из-за их сходства.

«Кто такая Слава Марлоу? А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать». Андрей Губин

Как отметил Андрей Губин, он вовсе не против внебрачных детей. Если бы кто-то из тех, кого ему приписывают, оказался его сыном или дочкой, то он с радостью принял этого человека. В то же время он заверил, что внебрачных детей у него просто быть не может, сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Губин в 28 лет покинул сцену. Сейчас звезде уже 47 лет. Как рассказывал Губин, у него в арсенале есть неплохие композиции, которые скоро услышат его поклонники.

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