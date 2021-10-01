Томно виляя бедрами: Лиза Арзамасова игриво расстегнула пальто, обнажив стройные ножки в платье с запахом

Актриса Лиза Арзамасова продемонстрировала, что материнство сделало ее более сексуальной.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова после рождения сына Льва начала демонстрировать миру, что и ей не чужды такие понятия, как нарочитая сексуальность, соблазнение и прочие вещи, которые подразумевают, когда говорят о женственности и чувственности.

Молодая мамочка, оказывается, та еще штучка. После появления на свет сына Льва Лиза Арзамасова уже успела поделиться снимком, на котором засветила свои упругие бедра.

А теперь еще и распахнула пальто, чтобы все могли видеть, что она – обладательница шикарных стройных ножек.

Лиза Арзамасова поделилась в сторис микроблога видео, на котором танцует с мужем Ильей Авербухом, томно виляя бедрами из стороны в сторону.

Следующий кадр уже более статичный, но не менее чувственный. На нем Лиза Арзамасова, облокотившись на стену, делает селфи. Рядом стоит Илья Авербух, в зеркало наблюдая за красавицей-женой краем глаза.

Лиза Арзамасова расстегнула пальто, призывно выставив вперед стройную ножку, которая видна почти полностью, благодаря платью с запахом.

Напомним, Лиза Арзамасова впервые стала мамой 14 августа. Сейчас ее наследнику Левушке всего полтора месяца, а актриса уже вышла на сцену Театра Наций.

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