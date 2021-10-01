«Сил потрачено было много»: Аделина Сотникова расстроилась из-за травмы Давида Манукяна

Фигуристка Аделина Сотникова в сторис Instagram высказалась о травме блогера Давида Манукяна, который не сможет принять участие в «Ледниковом периоде».

«Я, конечно, расстроилась, что он не сможет принять участие в «Ледниковом периоде». Потому что сил потрачено было много, как с его стороны, так и с моей. Давид с каждым днем катался все лучше и лучше. Очень хотелось это показать зрителям, как можно с нуля научиться кататься на коньках». Аделина Сотникова

Как отметила Сотникова, она верит, что с плечом у Давы все будет хорошо и он примет участие в новом «Ледниковом периоде». «Представьте, если бы спортсмен готовился к соревнованиям и получил травму за несколько дней до старта. У меня была такая ситуация в спорте», — заметила Аделина Сотникова.

Напомним, что сейчас ищется замена Давиду Манукяну на «Ледниковом периоде». Блогер выразил сожаление, что так все случилось.

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